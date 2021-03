Ny rektor: »Det er fuldstændig altafgørende, at Den Danske Filmskole åbner sig for omverdenen«

For godt et år siden var der oprør på Den Danske Filmskole. Bredt støttet af filmbranchen krævede eleverne, at rektor blev fyret. Det blev hun. 1. maj sætter Tine Fischer sig så i den varme rektorstol, der er genstand for intens bevågenhed. Kristoffer Hegnsvad, Politikens Film & tv-redaktør, har i årenes løb fulgt Fischers karriere og beder hende her uddybe sine visioner for Den Danske Filmskole, som hun kalder »verdens bedste«.