Engang var han en legende, de færreste kendte. Men da han satte sig ind i et fly mod Albuquerque, ændrede alt sig

Det begyndte med, at han dårligt gad at øve sig på at spille en ret så anløben advokat i mega-succesen ’Breaking Bad’. Men siden udviklede den mindre birolle sig til den yderst succesrige, stilskabende og anmelderroste spin-offserie ’Better Call Saul’. Og Bob Odenkirk er gået fra at være en ukendt, men af kollegaerne anprist hylemorsom komiker, til at være et endog meget kendt ansigt. Samt en enestående skildrer af knuste sjæle. I dette oversatte interview møder vi ham på settet i Albuquerque, New Mexico under optagelserne til den sjette og sidste sæson, som netop har fået streamingpremiere. Hvem ved, hvad han nu vil kaste sig over?