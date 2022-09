Mads Mikkelsen har sat ham på plads. Eller var det omvendt?

Alles øjne vender sig mod Ruben Östlund, mens han går gennem Sarajevos gader. Den svenske filminstruktør er en stjerne på byens filmfestival, og han er en stjerne i det hele taget. Han er dobbelt guldpalmevinder. En slags venstreorienteret. Provokerende. Genial. Gådefuld. Og god til at få sin vilje. Vi tog til Sarajevo for at møde ham og blive klogere på, hvad han vil fortælle os i sin nye film, der nu har dansk premiere. Og hvem ved – måske har han også instrueret denne artikel.

FOR ABONNENTER