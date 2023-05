Folk undrer sig over hans forvandling: »Jeg er jo bare blevet voksen ligesom alle andre«

Den britiske skuespiller Will Poulter måtte gøre sig mere muskuløs for at spille Adam Warlock i ’Guardians of the Galaxy Vol. 3’. Selv ser han sig stadig som en spirrevip på 1,65 meter, siger han i dette interview med The New York Times, som vi har oversat.