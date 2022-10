»De folk læser jo virkelig alt med deres pik!«

Ingen tænker så meget på sex som det iranske præstestyre, hvis hele regelsæt går ud fra, at iranske mænd vågner kl. 7 med stiv pik og går ud for at voldtage den første, den bedste. Sådan lyder det fra filminstruktør Ali Abbasi. Hans prisbelønnede og voldsomme film ’Holy Spider’, der er dansk oscarkandidat og får biografpremiere på torsdag, har som et af sine mål at give den iranske kvinde kroppen tilbage. Vi har interviewet ham.