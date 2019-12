To store hanløver sat fri for at blive skudt i dansk film:  De blev til pølser, en cinematisk milepæl og nu julepynt

Da Politiken Film&Tv-redaktion og Dansk Filminstituts Billed- & Plakatarkiv mødtes for at vælge særlige øjeblikke til at fortælle dansk filmhistorie i 24 punktnedslag, var den første alle kunne blive enige om: ’Løvejagten’, produceret af Nordisk Films grundlægger, Ole Olsen.

Ole Olsen havde købt to gamle løver hjem fra Hagenbeck Tierpark, den zoologiske have i Hamburg, og fået dem transporteret over til den lille ø Elleore i Roskilde Fjord, og alt var klar til den store iscenesættelse af en autentisk løvejagt med instruktøren Viggo Larsen i den ene af rollerne som jæger på den danske filmsavanne.

SERIE Dansk filmhistorie fortalt som øjeblikke 1.-24. december vil Politikens Film&Tv-redaktion skrive om et markant værk i dansk filmhistorie. 24 film er valgt fra filmens fødsel og frem til i dag.

Men så let skulle det ikke være.

Kort tid før filmholdet var klar til at skyde, kom der bud fra byen. En enlig fuldmægtig i båd lagde til og overbragte et forbud fra justitsminister P.A. Alberti mod at indspille filmen. Ole Olsen kringlede sig dog i løbet af et par dage ud af den sag ved at klassificere løverne som kødprodukt, og indspilningen var nu juridisk set en optagelse af en lovlig nedskydning af løve med henblik på pølsemageri.

Nedskydningen af løverne blev senere klippet sammen med andre optagelser af savannedyr i en kunstnerisk præstation, der udmærker sig med for tiden avancerede krydsklip og nærbilleder. Og Ole Olsen solgte ’Løvejagten’ i ind- og udland i hele 259 kopier.

P.A. Alberti var ikke tilfreds og fratog Ole Olsen hans biografbevilling, men ved retten blev Ole Olsen frikendt for dyremishandling, selv om løverne vistnok aldrig blev til spiselige pølser, men serveret som foder for grise nær optagelserne.

’Løvejagten’ markerer dansk films indtræden på den store scene. Efterfølgende blev Nordisk Film, dengang Nordisk Films Kompagni, et af tidens absolutte filmfyrtårne og fulgte i de næste årtier op med berømmet filmkunst med stjerner som Asta Nielsen, Valdemar Psilander og Fy & Bi, og det var også stedet hvor Carl Th. Dreyer skabte en stor del af sine nu kanoniserede værker.