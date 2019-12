Vovehals på dit juletræ: Dansk films forførende stuntkvinde gjorde det hele

Fattigdom lærte at flyve,

spille i solen og le

Det er det smukkeste syn, der er til:

Armod forvandlet til legende spil

slæbe forvandlet til flyve,

slide forvandlet til le

Tom Kristensen skrev et mindedigt efter hendes død, der indtraf, efter at faldskærmen svigtede 600 meter over Grenaa, hvor 8.000 publikummer 30. august 1931 var samlet for at se hende i en luftakrobatisk opvisning. Emilie Sannom var hendes navn.

Hun blev 44 år, men havde allerede mange år inden da været en pioner i dansk film som feteret skuespiller og stuntkvinde, der ikke veg tilbage for mændene. Ja, langt oftere trådte hun et skridt længere frem og lavede det ene halsbrækkende stunt efter det andet i en karriere, der løb samtidig med stumfilmens storhedstid.

Motiveret af penge eller adrenalinsus eller noget helt tredje lagde hun sig rask væk under rullende tog eller hang fra flyvemaskiner eller drønede på motorcykel i dødskørsel, og selv om der ikke var nogen af de sikkerhedsanordninger, skuespillere og stuntfolk i dag får tilbudt, lod hun sig binde til drejende vandhjul og brændende møllevinger, men kom altid derfra i god behold – altså så længe det var foran et rullende kamera.

Da hun faldt ned over Grenaa, var det i en vovehalseopvisning, efter hendes heyday ved filmen var ovre.

I dag er der ikke mange, der kender Emilie Sannom, men i begyndelsen af 1900-tallet var hun en berømthed på niveau med Asta Nielsen. De to spillede faktisk over for hinanden i Urban Gads ’Afgrunden’ fra 1910, der skulle gøre ’Die Asta’ verdensberømt.

Hvor Asta ofte blev omtalte som den mørke og mystiske, trak ’Mille’, som Emilie Sannom blev kaldt, andre tillægsord: en blond gazelle, livfuld og en fiks sensation skrev pressen i de år, hvor hun oftest optrådte letpåklædt og dyrkede sit dristige image, hvor hun nægtede at føre livet på anden måde end mændene.

Hun kom ud af en teaterfamilie og debuterede på de skrå brædder som 8-årig, men det var ikke en familie med penge. Sine første år havde hun tilbragt på en appelsinfarm i Florida, hvor hun påstod, at hun havde lært at gå på line på krokodillernes takkede rygge.

Sannom debuterede på film allerede i 1907, men mange af hendes præstationer er gået tabt. Nogle har dog overlevet, enten i deres helhed eller som fragmenter, f.eks. filmserien ’Nattens datter’ (1915-17), hvori hun spiller en snedig forbryderske, der både byder på forførende skuespil og nogle af de stunts, der gjorde hende til en sensation.

