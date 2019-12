Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas i underbukser: Psykopatkomedien 'Blinkende lygter' var et stilmæssigt nybrud

Jeg kender ikke ét drengebarn, der ikke har jublet eksalteret, når Mads Mikkelsen som karakteren Arne skyder en fuldvoksen ko med en Desert Eagle for derefter at blive spurgt nysgerrigt og næsten liderligt af Ole Thestrup, der spiller ejermanden:

»Hva’ skø’ du den mæ?«.

Ja, faktisk kender jeg heller ikke ret mange piger, der ikke har grint af det.

Der er også scenen, hvor Arne skyder et egern, Stefan spiser en fyldt peberfrugt, Thorkild smækker Hanne en på skrinet, mens de puster æg, Peter trasker ud i havet med tøj på, og Stefan græder til den berømte danske digter Ove Ditlevsens digt ’Blinkende lygter’.

»Er det en saunaklub det her eller hvad?«, som Arne fortørnet siger.

Filmen handler om fire kriminelle barndomsvenner, der skal lave et job for en større gangsterboss ved navn ’Færingen’. Pludselig står vennerne dog med mange millioner kroner mellem hænderne og vælger at stikke af til Spanien for at slippe ud af deres ulovlige tilværelse og starte på en frisk. Bilen bryder dog sammen i en skov i Jylland, og de kommer aldrig videre, men ender som en mærkelig del af et jysk lokalsamfund. Alt er på den måde forkert, i forhold til hvad man indledningsvis forventer af filmen.

Anders Thomas Jensens spillefilmsdebut fra 2000 er en lang række af absurde, komiske og sidenhen ikoniske replikker, der allerede dengang brændte sig ind i dansk filmhistorie. Den blev en stor succes kommercielt, og den blev rost af anmelderne. Og i dag er det faktisk næsten umuligt at opdrive filmen på dvd. Tro mig, jeg har prøvet.

I ’Blinkende lygter’ taler de om dansk grundkultur som tv-serien ’Matador’, digtere som Tove Ditlevsen, brun sovs og den rette temperatur på en øl.

Allerede inden ’Blinkende lygter’ havde Anders Thomas Jensen bevist, at han mestrede replikskiftet i vanvittige situationer i kortfilm som ’Ernst og lyset’, ’Wolfgang’ og ikke mindst den oscarvindende ’Valgaften’. Han skrev også manuskriptet til ’I Kina spiser de hunde’, der ramte biograferne i 1999. En film, der stilmæssigt minder meget om ’Blinkende lygter’, men som måske mangler de dybere persontegninger, som det lykkedes Jensen at lave i filmen om de fire kriminelle, der alle flygter fra deres liv og ikke mindst deres fortid.

Filmen var også stilmæssigt et nybrud.

1990’erne var præget af dogme og realisme. ’Blinkende lygter’ blandede en mere romantisk idyllisering af natur og dansk kulturhistorie som fra gamle Morten Korch-film med den brutale vold fra ’Pusher’ og ’Bleeder’ og sidst, men ikke mindst en form for dansk take på den type dialog, som Quentin Tarantino havde præsenteret i ’Pulp Fiction’ seks år tidligere. På samme måder som de hos Tarantino taler om burgere og milkshakes, taler de fire kriminelle i ’Blinkende lygter’ om dansk kulturs fællesgods som tv-serien ’Matador’, digtere som Tove Ditlevsen, brun sovs og den rette temperatur på en øl.

Derudover lykkedes det så også Anders Thomas Jensen at samle fire skuespillere, hvor af de tre skulle ende med at blive nogle af de mest kendte danskere også i udlandet. Og selv om de i dag mestendels spiller seriøse roller, er de noget af det sjoveste, dansk film nogensinde har sat sammen. Som Kim Skotte skrev i sin anmeldelse for små 20 år siden: »Talenter på stribe slår gnister«.

Sidenhen har Jensen lavet ’De grønne slagtere’, ’Adams æbler’ og ’Mænd og høns’, der alle indeholder samme ingredienser, men det er ’Blinkende lygter’, der står som hovedværket for psykopatkomik i dansk filmhistorie.

