Tur til Mars med 'Himmelskibet': Hvor beboerne har flot hår og siger nej til krig

’Blade Runner’ eller ’2001’ var end ikke antydningen af glimt i deres respektive fædres øjne, da Holger-Madsen præsenterede sin særdeles fremsynede rumfilm ’Himmelskibet’ i det Herrens år 1918, det sidste år, hvor Første Verdenskrig rasede og tyndede kraftigt ud blandt Europas unge.

Var ’Himmelskibet’ en naiv fremtidsutopi?

Vel var den det: De bedste science fiction-film har lønlige håb på menneskehedens vegne, men her godt 100 år efter tillader vi os en højere grad af kynisme. Vi drømmer om fjerne planeter, vi kan overleve på, når vi har kvalt det sidste liv ud af Jorden, og i ’Himmelskibet’ vil forskeren Avanti Planetaros (ja, ’Avanti’ betyder ’Kom blot ind!’ på italiensk og er sådan et dejligt positivt signal!) bygge et rumskib og flytte til Mars, der på en prik og virkelig betryggende ligner en dansk forstad, og som gudskelov har samme lækre atmosfære som Jorden, så ikke alt det fremmedgørende noget med hjelme og iltapparater. Hvor luften er renere end ren og ambitionerne lige så pure.

Marsboerne omvender de krigeriske, besøgende jordboere til pacifismen

Marsboerne er, som vi kun kunne drømme om, at de var i vore vildeste drømme! E.T. kunne aldrig komme herfra, han talte jo ikke engang særlig godt engelsk, og bæredygtighed var vist ikke det politiske statement, han rejste med.

Denne films marsboere er klædt som oldtidens druider og vestalinder og har dermed en helt særlig indsigt i åndelighed og en udtalt sans for vegetabilsk føde og økologi. Pænt hår tillige. Krig er bare no-go, det må vi forstå. 40 millioner lod, typisk uden at fatte, hvad den fordømte Første Verdenskrig overhovedet handlede om, deres blod flyde ud i sandet i årene 1914-18.

Marsboerne omvender de krigeriske besøgende jordboere til pacifismen og lader sig endog – nogle af de mere sexede – eksportere ned til Jorden for at slå deres flowerpowerbudskaber fast og blive en slags interplanetarisk godheds ambassadører.

Det synes, som om ’Himmelskibet’ havde en aktuel funktion dengang i 1918, nemlig at give folk et sted at drømme sig hen, bort fra skyttegrave og massedød. Hvis vi havde fortalt dem dengang, at der kun var godt 20 år til den næste verdenskrig, var de nok fløjet til Mars, hele bundtet.

Sådan som vi fantaserer om at kunne gøre det i dag.