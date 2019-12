Jesper Klein fik en Bodil:  og får nu et kræmmerhus i Politikens juleserie om danske filmmilepæle

Mange vil huske nu afdøde Jesper Klein for hans store indsats som samfundsrevsende komiker og medvirkende i alskens børnefjernsyn fra dengang, denne genre oplevede sin første storhedstid, da Mogens Vemmer var B&U-chef fra slutningen af 1960’erne og frem.

Men han var også – ved siden af de mange andre talenter – en fremragende skuespiller, og det bærer den sørgmuntre, letbitre ’Balladen om Carl-Henning’ fra 1969 et stærkt vidnesbyrd om.

For selv om der er grund til at beundre og nyde fotografen Jesper Høms vidunderligt lyriske og rastløse billeder samt hæfte sig ved gode indsatser af John Wittig som hersesyg mejeribestyrer og Paul Hüttel som vennen Poul, er det Kleins film.

Hans portræt af et lidt smådumt, godmodigt gennemsnitsmenneske, der kommer på for dybt vand af åndssvage grunde, placerer sig i den skuffe, hvor vi gemmer dansk films ypperste præstationer. Klein formår med sit ranglede fysiognomi at gestalte sin antihelts ludende og idelig moderat defensive gang på jorden, så vedkommende fremstår som et menneske og en skæbne. Diktionen er ramt lige på kornet: Han er en ung mand uden egenskaber, der måske er lidt tilovers i verden og savner retning, men ikke desto mindre burde kunne passe ind.

SERIE Dansk film fortalt som øjeblikke 1.-24. december vil Politikens Film&Tv-redaktion skrive om et markant værk i dansk filmhistorie. 24 filmbilleder og klip fra filmens fødsel og frem til i dag er valgt i samarbejde med Det Danske Filminstitut. Og nu det er jul, har vi her lavet en guide til, hvordan du nemt kan lave de 24 stillbilleder om til julepynt og dermed hænge dansk filmhistorie på dit juletræ. Læs samlingen på www.pol.dk/24film

Det var ægteparret Sven og Lene Grønlykke, der stod bag filmen. Hun skrev manus og instruerede, og han producerede for filmstudiet ASA, som han havde købt for den formue, han havde skabt med salget af sin skumgummivirksomhed. Klein fik en Bodil for bedste mandlige hovedrolle – 25 år gammel. Og først 25 år senere opnåede han atter dette, for sin indsats i Nils Malmros’ ’Skønheden og udyret’. Men havde han intet andet bedrevet end disse to præstationer, ville han stadig stå tilbage som en vidunderlig, empatisk og rystende troværdig skuespiller. Både som kvaj og psykisk monster formåede han at overbevise.

Oven på denne prægtige instruktørdebut valgte Lene Grønlykke at holde pause fra gerningen som filmskaber. Først i 1982 vendte hun tilbage. I mellemtiden var hun så med til at grundlægge blandt andet restauranten Kong Hans og fødevarevirksomheden Løgismose. For film er ikke alt.