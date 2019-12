Lassefar og Pelle erobrede verden: De rige har magten, æren og dyrere promiller

Med sine store, uskyldige øjne og ører, som han kunne rokke op og ned, slugte Pelle (Pelle Hvenegaard) alt, han så og hørte på godset Stengården, hvor han og hans Lassefar (Max von Sydow) fik plads i bunden af hierarkiet efter at være emigreret fra Sverige.

Gennem indvandrerbarnet Pelles blik anede publikum til Bille Augusts filmatisering af første del af Martin Andersens Nexøs store socialrealistiske værk, at det nok ikke ville gå i opfyldelse, når enkemanden Lassefar lovede sin dreng guld og grønne skove. Som da Lassefar holdt om sin dreng på båden fra Sverige til Bornholm og sagde til ham om den stærke, billige, danske brændevin, at nogle mænd går fra sans og samling af den, »men jeg kan klare det, Pelle, din far er stærk«.

SERIE Dansk filmhistorie fortalt som øjeblikke 1.-24. december vil Politikens Film&Tv-redaktion skrive om et markant værk i dansk filmhistorie. 24 filmbilleder og klip fra filmens fødsel og frem til i dag er valgt i samarbejde med Det Danske Filminstitut.

Klare det kunne fattige, nedslidte Lassefar ikke rigtig, selv om han mente det godt. Fra både Nexøs og Augusts hænder var ’Pelle Erobreren’ blandt andet en fortælling om, at de rige har magten og æren i evighed, mens de fattige skal kæmpe for føden og værdigheden, og i kampen er der håb.

Ulykken og hykleriet trives imidlertid mindst lige så godt blandt velhavende tyraner som i underklassen. I en scene i filmen får Pelle en mønt af den sorgfulde, barnløse godsejerfrue (Astrid Villume) mod at bringe hende en flaske cognac. Men ak og ve. Inden den dyre alkohol når frem til fruen, får hendes kyniske horebok af en godsejermand (Axel Strøbye) fat i flasken og forhindrer hende i at skylle sorgerne ned. Godsejeren vander en potteplante med cognac, mens hans hustru fortvivlet råber og skriger. Og sådan ser Pelle for første gang, at det ikke kun er fattige som Lassefar, der kan være sørgelige drukkenbolte. Det kan rige også. Deres promiller er bare dyrere.

Bille Augusts film havde manuskript af både instruktøren selv, Per Olov Enquist og Bjarne Reuter. Jörgen Persson var fotografen bag alle menneskenes og naturens gråzoner, og Janus Billeskov Jansen klippede de helt rigtige scener i molsymfonien ’Pelle Erobreren’ frem. Da ’Pelle Erobreren’ deltog i opløb om Bodilpriser, Robertpriser, Gyldne Palmer i Cannes, Golden Globe Priser og sågar Oscarstatuetter, vandt filmen simpelthen dem alle sammen. Her tre årtier senere har HBO Nordic netop droppet at stå for filmatiseringen af den videre udvikling i Martin Andersen Nexøs ellers stadig aktuelle roman om indvandrere og udvandrere i et klassesamfund.

Pelle Erobreren (Bille August, 1987) vises i Cinemateket i København søndag den 22. december kl. 16:45