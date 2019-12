Matthesen satte ild til det hele med 'Ternet Ninja': Av for satan i nonnefissen, glædelig jul og velkommen til Politikens nye juleserie

»Av for satan i nonnefissen«. Og glædelig jul. Og velkommen til Politikens serie med 24 korte tekster om ikoniske øjeblikke i dansk film, der alle kan ende på dit juletræ.

Animationsfilmen ’Ternet Ninja’ fra 2018 er blasfemisk ad helvede til. Blasfemisk over de hellige bud om god børneopdragelse, som de fleste af os er enige om.

Anders Matthesens børnefilm burde egentligt være forbudt for børn, men censurapparatet lod standupkomikeren få frit spil, da han skulle filmatisere sin egen bestsellerroman om folkeskoledrengen Aske, der skal lære at stå imod presset fra omverdenen og finde sit eget fodfæste.

Og heldigvis.

For det er lykkedes Matthesen at lave en opbyggelig moralsk historie med en strittende langemand i stedet for en løftet pegefinger. Netop ved at lade børnene tale, som de gør. Børn kan genkende hverdagen fra skolegårdens kampzone og fra hjemmets trykkammer, hvor forældrenes bemærkninger ikke længere giver mening. Der skal et nyt sprog til.

Anders Matthesen sætter ild til det hele.

For at lade Aske rejse sig som et moralsk menneske, der lærer at lytte til sig selv og sin samvittighed. I sidste ende er det nemlig næstekærligheden, der skal sættes fri. Næstekærligheden som et alternativ, børnene kan tro på, ikke som en formaning formuleret af forældre.

Så hvis dit barn siger »glædelig fucking jul«, skal du tage det med et smil. For det er sagt med et stort hjerte og en tro på det gode midt i al den fucking hverdag.