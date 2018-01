Facebook. Selv om det sociale netværk har forsøgt at hylde sig ind i en næsten nyreligiøs fortælling om, at det blot ville ’binde hele verden sammen’, så har de fleste nok fundet ud af, at virksomhedens primære interesse er at tjene penge på data og viden om fremmede mennesker verden over. De senere år har nemlig været et langt maskefald for Facebook, der beskyldes for at sprede løgne, undergrave hele demokratier, fremelske digitale narcissister og i øvrigt luske sig til data om sine over to milliarder brugere. Facebook, der med stor nidkærhed stopper nøgenbilleder, men mindre nidkært har bremset løgne, mobning og ekstremisme, har forsøgt at fralægge sig ansvaret. Den amerikanske techgigant har også afvist at være skattetænker, blot forbi den nødigt bidrager til de samfund, den tjener formuer på. Men især i EU er politikerne ved at være trætte af Facebook og andre techgiganter, så i år strammer de grebet om dem.