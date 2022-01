Den 1-årige dreng holdt pludselig op med at trække vejret. Tre dage senere skete det samme for hans storebror. Nu bliver der stille, og ingen af os kan komme videre

Afghanistan blev den tabte krig, vi kunne efterlade på landingsbanen langt fra vores hjem. En nation, vi ville bygge – men bare lod forsvinde, da vores fly lettede fra Kabul sidste år. Politiken er fløjet den anden vej og har rejst rundt i Afghanistan for at finde ud af, hvad det er for et land, vi alle sammen efterlod. Historien begynder allerede på flyets trappe i Kabul. Hvor det første glimt af det nye Afghanistan rammer os. Og vi mærker en lille varm hånd. Og en følelse af svigt ... der ikke bliver den sidste.