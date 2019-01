Du tror, du forstår det. Det gør du ikke. Se, hvor stor Amazon egentlig er gennem disse 15 grafikker

Det begyndte meget beskedent i 1994 i en garage i Seattle i den amerikanske vestkyststat Washington. Med et lån fra sine forældre som det økonomiske fundament stiftede den dengang 30-årige finansmand Jeff Bezos online-boghandlen Amazon.

Man kan roligt sige, at det var godt set af den entreprenante, unge mand at satse på internethandel. For nu, snart 25 år efter, er Amazon vokset til at være den virksomhed i verden med den største markedsværdi. Den position er blevet erobret de første dage af 2019, hvor Amazon-aktierne på børserne er steget 3,4 procent, hvilket har katapulteret Amazon op foran andre tech-giganter som Microsoft og Apple.

5.187 milliarder kroner – eller udtrykt på en anden måde: knap 5,2 billioner kroner – er Amazons værdi nu opgjort til. Det er et tal, det kan være svært at forholde sig til.

Herunder har vi samlet Amazons historie og nuværende status i 15 grafikker, der i sig selv fortæller historien om en gigant, der bare vokser og vokser og vokser. Og som har meldt sin ankomst til Danmark i 2019.

10 nedslag på Amazons tidslinje 1994 Jeff Bezos starter en online genbrugsboghandel ved navn Cadabra i sin garage i en forstad til Seattle, Washington. 1996 Cadabra har skiftet navn til Amazon og omsætter efter blot at have eksisteret i to år for godt 100 millioner kroner. 1997 Amazon går på børsen. En aktie koster knapt 120 kroner. 2000 Søsætter Amazon Marketplace, der lader private og andre firmaer sælge varer via Amazons portal. 2002 Søsætter Amazon Web Services (AWS), der i dag bruges af eksempelvis Netflix, Airbnb og The Guardian til at hoste indhold. 2005 Søsætter Amazon Prime, en streamingtjeneste som Netflix og HBO. Tjenesten havde i juni sidste år 95 millioner abonnenter. 2007 Introducerer e-bogslæseren Kindle. I dag står Amazon for omkring 80 procent af salget af e-bøger. 2010 Åbner Amazon Studios i Hollywood, som skal producere originalt TV- og filmindhold til Amazon Prime. 2015 Introducerer Amazon Echo, en såkaldt smart-højttaler, der med kvindestemmen Alexa kan svare på dine spørgsmål og sætte musik på for dig, når du taler til den. 2017 Køber supermarkedskæden Whole Foods, der specialiserer sig i økologiske produkter. Januar 2019 En Amazon-aktie koster i dag 10.600 kroner, og selskabet indtager pladsen som det største offentligt handlede selskab i verden med en markedsværdi på mere end 5.000 millarder kroner.

OMSÆTNING

I 2017 gik 40 cents af hver dollar brugt på onlinehandel i USA til Amazon.

Fra at sælge brugte bøger i 1995 kan man i dag købe millioner af produkter på Amazon, der også er markedsførende på webhosting og puster Netflix i nakken i forhold til produktion af originalt film- og tv-indhold til sin egen streamingtjeneste Prime.

Amazon Music, Amazon Fashion, Amazon Go, Amazon Fresh. Find selv på flere. De kommer nok.

Efter i starten af januar at have overhalet Apple, Microsoft og Googles moderselskab Alphabet i markedsværdi kan stifter Jeff Bezos nu kalde sig verdens rigeste mand.

INDTÆGTSKILDER

Tøj, møbler, elektronik, dagligvarer - ja, selv byg-selv-huse kan du købe på Amazon med et enkelt klik, og onlinebutikken er stadig selskabets primære indtægtskilde.

Da man i 2000 gav private og andre firmaer lov til at sælge varer fra Amazon Marketplace sørgede man samtidig for, at kunderne sjældent går forgæves, for hvis ikke Amazon selv sælger den søgte vare, er der sikkert en af de mange andre firmaer på sitet, der gør. Det er belejligt for brugerne og ikke mindst lukrativt for Amazon, der selvfølgelig tager sig betalt for at stille sin onlinebutik til rådighed.

DE STORE TECH-GIGANTER (og de største danske virksomheder)

Du tænker nok, at Mærsk og Novo er nogle ordentlige klepperter, og det har du sådan set ret i.

De er dog stadig miniputter i forhold til de store amerikanske tech-virksomheder, som du kan se i de to næste grafikker.

Den første viser markedsværdien af firmaerne i skrivende stund, hvor Amazon netop har overhalet Microsoft i børsværdi.

Den næste viser omsætningen for 2017, hvor Amazon stadig har et lille stykke op til Apple, men med den hast udviklingen er gået for Bezos og co. er spørgsmålet, hvor længe det forbliver sådan.

HVIS AMAZON VAR ET LAND

Amazons omsætning i 2018 ender i omegnen af 1.512 milliarder kroner.

Danmarks Bruttonationalprodukt (BNP) – som er værdien af et lands samlede produktion af varer og tjenesteydelser minus værdien af anvendte råvarer – bliver i 2018 ifølge Den Internationale Valutafond på omkring 2.412 milliarder kroner.

Hvis vi nu tillader os den frihed at kalde BNP for et lands omsætning, så er Amazons omsætning altså knap 63 procent af Danmarks.

Hvis man så ser på, hvor meget den enkelte borger/ansatte producerer for, så slår Amazons ansatte den danske arbejdsstyrke med flere længder. De cirka 613.000 ansatte i Amazon omsætter hver især for 2.466.557 kroner om året.

Mens de omkring 2,8 millioner danskere mellem 15-64 år, som er i arbejde, hver især producerer for 861.428 kroner.

PÅ INDTOG I HOLLYWOOD

Ligesom Netflix med stor succes ikke længere bare distribuerer indhold på sin streamingtjeneste, men også selv producerer film og serier, så er Amazon Studios indtog i Hollywood ikke gået upåagtet hen.

I 2017 scorede Amazon tre Oscars, og med nomineringer både sidste år og i år er Amazon Prime godt på vej til at stabilisere sig som Netflix' største konkurrent på originalt indhold produceret af streaming-studios.

WEB-HOSTING

Amazon Web Services (AWS) er en stor og stabil indtægtskilde.

Fra blot at skulle holde Amazons egne servere kørende til den massive netbutik så stifter Jeff Bezos hurtigt potentialet for at tilbyde serverplads til andre, og AWS er i dag totalt dominerende på markedet for cloud-services.

Omkring 10 procent af Amazons omsætning i 2017 kom fra AWS.

FYSISKE RAMMER

Før købet af Whole Foods i 2017 havde Amazon nærmest ikke nogle reelle forretninger andet end et par pop up-butikker hist og her og enkelte fysiske boghandler. Men købet af den økologiske supermarkedkæde for knap 90 milliarder kroner ændrede det på et øjeblik.

Det er dog stadig pakke- og datacentrene, der optager flest af virksomhedens kvadratmeter.

19,4 kvadratkilometer i alt.

Eller: 19,4 millioner kvadratmeter.

DET HELE HANDLER OM PATENTER

Amazon har i skrivende stund mere end 7.000 godkendte patenter hos den amerikanske patentstyrelse, og patentansøgningerne stiger støt år for år.

Rigtig mange af dem handler om machine learning, data-processering, -genkendelse og -kommunikation, men der kommer også mange visioner om reelle produkter, der kan gøre livet lettere for både Amazon selv og selskabets kunder.

Under grafen får du tre eksempler.

Det flyvende varehus

I december 2016 fik Amazon patent på et flyvende pakkecenter udformet som en god gammeldags zeppeliner, der skal svæve 13 kilometer over jordens overflade.

Droner henter pakkerne og leverer til kunder, og det hele styres mere eller mindre automatisk.

Blended-reality-spejl

Den 2. januar sidste år fik Amazon patent på en form for blended-reality-spejl, der med en kombination kameraer, spejle, projektorer og lys giver en person mulighed for at prøve forskelligt tøj uden rent faktisk at påføre sig det.

Automatisk stofbeskæring og tøjsymaskine

Amazon tager flere skridt, der indikerer, at de meget gerne vil have en større dominans på tøjmarkedet.

Et andet patent godkendt 16. januar 2018 handler om at bruge ultraviolet lys på stofruller, som en dertil indrettet tøjmaskine så kan bruge som guides til at klippe, samle og sy tøj efter.

En opfindelse, der godt kunne gå hen og gøre et par stykker i Bangladesh arbejdsløse, hvis den bliver til virkelighed.

Dette var bare tre eksempler. Der er som sagt mange. De godkendte ligger her, så det er bare om at gå i gang fra en ende af, hvis du er lidt nørdet.

DOMÆNE-UDVIDELSEN

Amazon har nu domæner i 15 lande, og de har selvfølgelig ikke valgt de små og købesvage nationer, og amazon-domænet dækker nu mere end halvdelen af verdens befolkning.

AWS og Aamazon Prime er tilgængeligt over hele kloden, og har man som Danmark endnu ikke fået fornøjelsen af et lokalt amazon-varehus, så har de selvfølgelig sørget for en app, Amazon Global, der gør, at du alligevel kan shoppe i gigantens butik.

Ifølge dagbladet Børsen har Amazon bekræftet, at de er på vej til Danmark, og flere iagttagere tror på, at det bliver en fælles nordisk launch i 2019. Børsen kunne også i december sidste år fortælle, at Amazon har forlænget deres distributionsaftale med Post Nord i tre år, så mon ikke der noget om snakken.

Kilder: cbinsights.com, patentbuddy.com, The Guardian, BBC, Statista, DST, Forbes, IMF, Reuters, Computerworld, Wall Street Journal