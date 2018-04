Pensionisten Johan rejste til Alaska med konens havesaks og opklarede 50 millioner dødsfald

»Det er jo én stor ventesal, du ser her«. Med en svingende armbevægelse peger Johan Hultin rundt på omgivelserne. Efter et par sekunders akavet tavshed slår han over i et tørt grin: »Vi venter på at dø. Alle os gamle, der går rundt her. Vi er her kun for at vente på det«.

I den svalende skygge under en hvid parasol og til lyden af subtropisk fuglekvidder og et rislende springvand sidder vi i restauranten på ældrecentret Rossmoor i Walnut Creek lige øst for San Francisco. Her er sølvskinnende hår til alle sider. På golfbanen op mod bjergene går nogle seniorer rundt og svinger golfkøllerne, mens andre får en sludder og en forfriskning på en bænk i skyggen under et træ.

Området er enormt. Tusindvis af ældre bor her, mens andre – som Johan Hultin – blot kigger forbi i ny og næ for at få en bid brød og lidt godt selskab. »God eftermiddag, mr. Hultin«, lyder det gang på gang, når en af hans jævnaldrende passerer vores bord. Med let rystende hånd løfter Johan Hultin sit glas, som den unge tjener netop har fyldt med kølig chardonnay. »Jo, det er døden, der bringer os sammen her. Men hvorfor ikke ... vi kan jo lige så godt have det godt den sidste tid«, siger han med endnu et afvæbnende grin.

Det er tydeligt, at jeg sidder over for en mand med et håndgribeligt og rationelt forhold til døden. Det vidste jeg egentlig godt, før jeg kom her. Jeg kendte jo til historien om, hvordan Hultin selv havde siddet og set fortidens epidemidød i øjnene på sin ekspedition til Alaska. Og tonen var også blevet sat, da jeg måneder tidligere i min indbakke modtog en e-mail fra ham som svar på mit gammeldags håndskrevne brev med interviewforespørgsel. Hultin inviterede mig straks til Californien, men tilføjede: »Jeg er til den gamle side, jeg er 92, så du må hellere skynde dig!«.

Når han skal spole filmen langt tilbage, kniber han øjnene sammen. Som for at vride det frem fra erindringen. Han nipper igen til vinen og udstøder et let suk. Hans milde isblå øjne fanger mine hen over bordet. »Det er okay, bare tag dig god tid, mr. Hultin. Vi har masser af tid«, lader jeg ham forstå.

»Jeg har nok altid haft eventyr og udlængsel i blodet. Der var altid et eller andet, der drev mig ud. Sådan har det faktisk været, siden jeg var helt ung«, siger han.

I dag betegner Johan Hultin sig selv som ærkeamerikaner. Han har boet i Californien det meste af sit liv, men han er født og opvokset i Sverige.

I 1924 kom han til verden i en forstad til Stockholm. Allerede som ganske ung begyndte han at tage på lange rygsækrejser. Altid på tomlen, så han kunne komme i snak med så mange som muligt. I 1940’erne oplevede han det meste af Europa og dele af Mellemøsten og Nordafrika på den måde. Som 24-årig rejste han med sin kæreste, Gunvor, til USA. Planen var at tage på et klassisk road trip og udforske Amerika.

Parret fik fat i en rigtig amerikanerbil, en 1947 Studebaker. Målet var i løbet af en lang sommer at nå rundt til samtlige 48 nedre fastlandsstater i USA. De levede på en sten og overnattede i det fri, og den ambitiøse mission lykkedes. Men da de havde sat fod i stat nummer 48, følte de sig ikke helt færdige. De ville gerne forlænge eventyret lidt. Derfor fortsatte de nu ad Alaska Highway op gennem Canada med kurs mod Alaska.

På jagt efter mammutknogler

Området var endnu ikke officielt en amerikansk stat, men et amerikansk territorium. Ad ufremkommelige grusveje bumlede de af sted med eventyr i blodet. Gennem vidtstrakte landskaber kunne de to under midnatssolen køre i dagevis uden at møde andre mennesker.

»Der fik jeg virkelig følelsen af at være på eventyr. Jo mere øde det blev, jo mere spændende blev det, og mit hjerte bankede hurtigere. Jeg ville bare have mere«, husker Johan Hultin.

Da han og Gunvor nåede Fairbanks, overnattede de på det lokale universitet. Her mødte de en norsk arkæolog, Otto Geist, som inviterede dem med ud på feltarbejde i Alaskas vilde natur. De var nysgerrige og eventyrlystne og takkede straks ja, og snart var de i gang med at grave efter mammutknogler og stødtænder under jorden i Alaskas vilde natur. Hvad de ikke vidste var, at Otto Geist var verdensberømt for sine opdagelser og måske et af de mennesker, som vidste allermest om tundraen i Alaska. Hen over sommeren lærte Otto Geist fra sig, og Johan Hultin slubrede det hele i sig.

Han anede det ikke endnu, men oplevelsen skulle komme til at sætte kursen for Hultins eget livsprojekt. Hvad der skulle have været et enkelt road trip i USA, endte med at blive en livslang tilværelse som amerikaner. Hultin ville have mere af det store land, og da han kort tid efter blev optaget på Iowa Medical School, blev det hans næste stop. Han indledte sine studier i patologi, og her havnede han i 1950 tilfældigt i en samtale med en fremtrædende virolog, som besøgte universitetet. Over en frokost sad William Hale og fortalte en historie om den dødbringende influenzaepidemi, som havde hærget hele kloden i 1918. Det var den spanske syge, Hale talte om.

»Jeg kan huske, at han var frustreret. Han sad der ved frokosten og beklagede sig over, at forskerne ikke kunne finde ud af mere, fordi vævsprøverne fra 1918 ikke var gode nok«.

Og så sagde Hale noget, der fik den unge Hultin til at spidse ører:

»Han sagde, at hvis man nu kunne finde nogle dødsofre, hvor virussen stadig slumrede, så var der måske håb. Han vidste dog godt, at det ikke ville være let. Det ville nemlig kræve, at liget havde ligget frosset ned i alle årene siden den spanske syge«.

Da Hultin gik fra den frokost i 1950, havde han fået en idé. En idé, der snart skulle udvikle sig til en mission.