Journalist lod sig totalovervåge en uge: »Jeg havde mine gisninger, men jeg blev alligevel overrasket, da jeg så resultatet«

Det kan registreres, hver gang vi bevæger os, søger på internettet eller trykker på et link. Nu har jeg sat mig for at blive overvåget endnu mere. Helt frivilligt. Med hjælp fra to eksperter og forfulgt af et videokamera forsøger jeg at finde ud af, hvor meget information vi giver om os selv. Jeg havde mine gisninger, men jeg blev alligevel overrasket, da jeg så resultatet.