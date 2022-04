Forstå alt om el-priserne ved at se mit horrible el-regnskab. Jeg har altid været ligeglad. Det er jeg ikke mere.

Putins krig også får også indflydelse på el-priserne, som i forvejen er steget voldsomt det seneste halve år. Politikens Peter Jørgensen var træt af at være el-analfabet. Men fandt ud af, at der ikke skal så meget til for at forstå systemet. Og lade være med at betale for meget. Skal du også have et hjælpende skub?