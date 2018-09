Det vildeste var at se, når frygten slap. Og de bare begyndte at nyde det. Vandet. Vægtløsheden. Friheden

På kurset lærer pigerne og kvinderne både basale svømmeteknikker, og hvordan man redder andre fra at drukne.





Og idéen er, at svømmetagene skal brede sig. Bogstaveligt talt. For »når man lærer en mand at svømme, så svømmer han. Når man lærer en kvinde det, så giver hun det videre til hele landsbyen«, som de siger i projektet.





Anna Boyiazis er amerikaner. Hun er vokset op i Californien og har tilbragt så mange af barndommens timer under vand, at hun ikke kan forestille sig et liv, hvor hun ikke er i kontakt med havet. Faktisk var hendes største frygt i forbindelse med at fotografere svømmeundervisningen, at hun pludselig skulle forglemme sig selv og tage et dyk ned under overfladen med kameraudstyr og alt.





Det gjorde hun ikke. Til gengæld vandt hun en 2. pris i verdens største konkurrence for pressefotografi, World Press Photo, for sine billeder.





For hende var særligt et øjeblik enestående under dagene i Zanzibars bløde bølger, fortæller hun:





Når pigerne lå på ryggen med de gule dragter mildt svingende i vandet - og så frygten slap. Når man kunne se ansigtsmusklerne slappe af.





Og de begyndte at nyde det.

Vandet. Vægtløsheden. Friheden.