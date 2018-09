SE FILMEN: Pekka & Matte - en lille film om venskab

Hele livet havde hjemløse Matte haft ét ønske: At prøve at flyve i helikopter.

Så en sommer, da det blev Mattes fødselsdag, ryddede hans bedste ven, Pekka, hele sin opsparing - 900 kroner - for han syntes, at nu skulle Matte have en særlig gave …

SE OGSÅ:

Den prisbelønnede svenske fotograf Magnus Wennman har fulgt Pekka og Matte i mere end ni år

Første gang, han mødte dem, boede de bag nogle skraldespande under en bro. Se hele den fantastiske billedserie, fotografen Magnus Wennman har taget af Pekka og Matte gennem årene her:

Ja ja. Man kaster et blik på de to mænd og tænker-Det-er-historien-om-to-hjemløse.-Men-det-er-det-ikke-…