Smukke, smukke, blå, blå himmel. Hvad er det for et helvede, du har været loft over?

En fotograf blev overrasket over at få at vide, at der fandtes mere end 1.000 koncentrations- og udryddelseslejre i det tidligere Nazityskland. Han rejste 177.000 kilometer, fandt frem til hver eneste sted, de havde ligget. Kiggede op. Og tog et billede.