Man får lyst til at holde vejret og bevæge sig varsomt for ikke at komme til at skubbe til noget, når man befinder sig i Somalia. Som i en lang række andre lande i Afrika holder fremgangen kun med nød og næppe balancen. For tørke slår ihjel, fordriver folk fra deres hjem og skaber nye ressource- og overlevelseskampe. Alting kan tippe, og fremskridtet kan sættes over styr, hvis ikke man er varsom og holder hånden under udviklingen, til den er blevet bæredygtig.

Men vi er ikke varsomme. Slet ikke, faktisk. Indsatsen i Somalia er kronisk underfinansieret, landet ser alt for mange donorer vende ryggen til. Et land, der associeres med pirater, amerikanske krigsfilm som ’Black Hawk Down’, islamister og tørke kalder ikke på sympati. Og det går ud over dem, der intet har at gøre med pirater, krigsfilm eller islamister, men som mærker tørken på egen krop. Der mangler mere end 600 millioner kroner alene til Unicef’s indsats for de svageste børn. Herudover er der brug for massive investeringer i at omlægge samfundet, så det bliver mere modstandsdygtigt og rustet til at møde fremtidige tørkeperioder. For de kommer – det er alle enige om. Tørke er den nye normal. Og billedet gentager sig i den stribe af lande tværs over Afrika fra Somalia i øst til Mauritanien i vest. Hvad man måtte have af fremgang, risikerer at visne væk.

Men hvorfor hjælper de rundkindede kvinder i parken ikke deres landsmænd. De er trods alt de nærmeste til det. Svaret er, at det gør de også. For nylig har man for første gang i årevis opkrævet skat i den somaliske hovedstad. Men om man så beskattede med 100 procent og brugte alle pengene på hjælpe de 5,4 millioner mennesker i landet, der har behov for humanitær bistand, ville det næppe række. Somalia har fortsat brug for verden.