Les-bisk«.

Anne Linnet smager på ordet, imens hun siger det. Hun synker, som har hun rent faktisk tygget på det.

»Nej, det går ikke«, siger hun så.

»Det har en træls klang. Det lyder som noget røvkedeligt. Og lidt klamt«.

Hun griner sin dybe hæse latter. Ryster på hovedet. Nej, det passer hende virkelig dårligt at skulle have det mærkat siddende på sig. For godt nok er hun lige nu fuldfedt forelsket i en kvinde, hun skal giftes med næste år, og godt nok har hun i hovedparten af sit 65-årige liv haft kærester og elskere af sit eget køn, men Anne Linnet befinder sig generelt rigtig ringe i de snævre kategoriers verden. Det har hun altid gjort, siger hun.

»Jeg har godt lagt mærke til hen ad vejen, at alle mulige har forsøgt at putte mig ned i forskellige kasser, men det kan jeg bare ikke med. Jeg er min egen«.

Anne Linnet tænder en Prince. Da hun parallelparkerede sin mørkeblå Mercedes foran cafeen for 10 minutter siden, var det første gang, jeg mødte hende, men når jeg ser ind i hendes blå øjne, føler jeg, at jeg sidder over for en gammel ven. Et ansigt med velkendte fuger og mimik. En levende sjæl, jeg har set ind i, en stemme, jeg har hørt i uendelige båndsløjfer igennem min ungdoms søgen efter identitet og et sted at høre til.

I dag, hvor vi mødes til stærk kaffe i bagende sol, er det blevet offentliggjort, at hun er årets hovednavn til landets regnbuefest nummer 1, Copenhagen Pride. Det er første gang i hendes karriere, hun spiller til et arrangement i LGBTQ-miljøet, så det må være anledningen til endelig at spørge hende om det, jeg ved, mange lesbiske har spekuleret på: Hvordan forholder hun sig til, at hun i efterhånden fire årtier har været fast omdrejningspunkt for et stort miljø af homoseksuelle kvinder, der har dyrket hende som en guru uden sidestykke?

»Jeg har det superfint med at kunne være et talerør for bøsser og lesbiske, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at de føler, at jeg tilhører dem«, siger hun.

»Så længe jeg har min frihed«.