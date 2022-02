16-årig dansker får et gennembrud af de store i altdominerende hovedrolle

’Du som er i himlen’ får dansk premiere mindre end en uge efter at have vundet hovedprisen på Göteborg Film Festival. Tea Lindeburg filmdebuterer med et velskabt og veldisponeret drama, der uden ramasjang vokser til næsten mytologiske dimensioner i kraft af en enkel og stærk spejling mellem mor og datter.