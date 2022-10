5 hjerter: Det danske Oscar-bud begejstrer anmelder

Med dette mørkt strålende billede introducerer Ali Abassi den hellige iranske by Mashhad. Her myrdede ’Edderkoppemorderen’ Saeed Hanaei lige efter årtusindskiftet 16 prostituerede med den begrundelse, at han ville rense Imam Rezas helligdom for faldne kvinders besudling.

