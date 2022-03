Rystet anmelder: Jeg fraråder alle at se Christians Tafdrups 'Speak No Evil'

Jeg kan ikke huske at have været så rystet over en film. Christian Tafdrups ’Speak No Evil’ er idiosynkratisk satire, knugende drama og nådesløs horror. Den er et smukt, brutalt og uomgængeligt kunstværk, der bryder med alle regler for dansk realisme. Og jeg skal aldrig se den igen.