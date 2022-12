Det var interessant at se, hvordan debatten om julekalenderen ’Alletiders Julemand’ med Pyrus fra 1997 har rullet hen over medierne som en tordenstorm i den seneste uge. For jeg har altid tænkt, at julekalenderen er det sted, hvor fortiden kan få lov til at blive fri af vores mistænksomme voksne blikke.