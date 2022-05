5 hjerter: Gennem to måneder har denne serie været mit ugentlige fix

Historien om skabelsen af 80’er-fænomenet Los Angeles Lakers er toptunet underholdning, der appellerer til alle med kærlighed for et veloplagt komediedrama, også selv man ikke er særlig interesseret i basketball. ’Winning Time’ er ganske enkelt et forførende tidsbillede med et mylder af fantastiske personligheder, inklusive Magic Johnson.