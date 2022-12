Husker du Razz? DR-serie viser den pris, børn betaler for at lege voksne

DR kaster et selvkritisk tilbageblik på, hvordan MGP på godt og ondt formede en generation af børnestjerner i nullerne. Men ‘MGP Børnefesten, der gik amok’ understreger også, at vi stadig er nødt til at tale om, hvad det betyder for børn at være »på« den dag i dag, skriver Lucia Odoom i denne anmeldelse.