Wow! Politikens anmelder taber kæben over 'Avatar 2'

3D er for længst blevet et skældsord i Hollywood. Men nu er teknologien tilbage hos ham, der gjorde den populær. Og med ’Avatar 2’ overgår James Cameron sig selv. Man tror ikke sine egne øjne, når planeten Pandora åbenbarer et helt nyt filmsprog i 3D.