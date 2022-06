5 hjerter: Trier er på smuk hjemmebane i Oslo

I den første fortryllende afbrydelse står verden stille omkring filmens hovedperson Julie, mens hun smider alt, hvad hun har i hænderne, for at opsøge sin nye forelskelse, Eivind. Imens Julie løber igennem Oslos gader, står alle andre mennesker, hunde og biler som frosset i et langstrakt øjeblik. Tiden står stille. Jeg har svært ved at komme i tanke om en mere malerisk illustration af forelskelsens genfortryllelse.

