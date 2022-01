6 hjerter: Det er en af de bedste tv-serier nogensinde

Efter fem sæsoner er eposset om den napolitanske mafia netop afsluttet som rå italiensk neorealisme baseret på et miljø så grimt, at det umiddelbart lignede et syntetisk melodrama, lige indtil man forstod, hvor virkeligt det var. Og hvordan serien var i færd med at forny tv-dramatikken med sin dårlige smag.