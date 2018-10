Jeg fandt roen under stjernerne i en svensk glashytte

Jeg er taget til det vestlige Sverige for at finde ud af, om den svenske natur kan bidrage til at gøre os mindre stressede. Et eksperiment fra september sidste år gjorde mig nysgerrig.

Fem nøje udvalgte personer med en højt pulserende hverdag og et stresset arbejdsliv tog ophold i de fem glashytter på øen Henriksholm i 72 timer for at koble af og nyde naturen ved blandt andet at fiske, svømme, gå ture i skoven og lave mad over åben ild. De var inviteret af det nationale turistbureau Visit Sweden, de kom fra storbyer som New York, London og Paris og ernærede sig som blandt andet taxachauffør, politikvinde og tv-journalist.

Ved ankomsten til den næsten øde ø og kort før hjemrejsen fik de målt blodtryk og hvilepuls og blev bedt om at svare på en række spørgsmål om, hvordan de havde det. Turistbureauet havde allieret sig med stressforskere fra det anerkendte Karolinska Institutet på Stockholms Universitet, der konkluderede, at deltagernes stressniveau faldt med omkring 70 procent under opholdet. Deres blodtryk og hvilepuls faldt, de følte sig mindre ængstelige og udviste større kreativitet, ligesom de rapporterede, at de var ét med naturen. Resultaterne giver en »stærk indikation« af, at der er positive effekter ved at leve i naturen, står der på Visit Swedens hjemmeside.

At naturen kan virke afstressende, er næppe et revolutionerende synspunkt, og der er masser af forskning, der understøtter den pointe. Alligevel lyder det besnærende at sove under himlen i en hytte med et tag af glas uden at blive våd, kold og klam – ikke mindst når tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at omkring en million danskere lever med et højt stressniveau. Og tallet er stigende.