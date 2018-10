Vesterbro Maduddeling har eksisteret siden januar 2017, og er stiftet af den tidligere fotograf, Charlotte Østervang. »Da vi startede, var vi jo bare en flok glade anarkister på en europapalle «, fortæller Charlotte. »Den første gang kom der fem«.

Siden er Facebookgruppen vokset til over 1.000 medlemmer, og der dukker omkring 40 mennesker op, hver gang der er uddeling.

Der er ingen kontrol. Ingen blanketter at udfylde. Ingen krav. Hvis der dukker nogen op, som bare gerne vil have lidt gratis mad, kommer de som regel kun en enkelt gang. »Fordi de godt kan se, at det her er for mennesker i nød«, som Charlotte Østervang siger.

Stigningen i brugere har dog medført, at der er kommet lidt flere regler omkring selve uddelingen. Der trækkes lod om rækkefølgen, og der handles ind i små grupper af fem personer. Der må kun hentes mad i et specielt, udleveret net, så det er lige for alle.

»Vi har været nødt til at lave de her simple regler, fordi hvis én først begynder at løbe, så løber alle. Det er jo klart. Man skal jo have mad til sit barn. Men vi gør, hvad vi kan for at det ikke løber af med folk. Og så får de lov til selv at pakke maden. Vi skal ikke pakke det for dem. Det skal de selv. De skal ikke skamme sig over at komme«.

Charlotte Østervang anslår, at der er cirka 200 mennesker, der får mad på bordet, hver uge »med noget mad som ville være endt i containeren, hvis ikke vi havde hentet det«.

»Det er utroligt så lidt, der skal til for at give de her mennesker noget ro og noget håb, så de kan begynde at rejse sig. Det ser vi gang på gang: Når de kommer, er de tæt på sammenbruddet, men efterhånden som deres køleskab bliver fyldt op, og de ved, at der er mad i morgen til børnenes madpakker, så kan vi se, at deres nervesystem bliver roligere. Efter tre måneder hos os begynder de at smile og danne netværk blandt de andre. Dét giver rigtig god mening«.