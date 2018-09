Boligbyggeri flytter fra Amager Fælled til åndehul i Sydhavnen: Fiskermiljø med »væsentlig« kulturværdi i klemme

I Københavns Kommunes egen opgørelse over værdifulde kulturmiljøer bliver Fiskerhavnens blandede bebyggelser sammen med Stejlepladsen, Slusen ved Sjællandsbroen med bygninger og anlæg, Slusehavnen, Husbådkolonien København og Valby Bådklub - alle omkring Sjællandsbroen - bedømt som et »væsentligt havnemiljø«.

Et samlet hele hvor især »området omkring Fiskerhavnen kan være sårbart ved fremtidig byudvikling«, som der står.

Socialdemokratiet politiske ordfører i Københavns Borgerrepræsentation, Jonas Bjørn Jensen, står ved beslutningen om at bygge. Dels for at skaffe penge til byggeri af metro, dels for at imødekomme det stadig voksende behov for boliger.

»Jeg kan sagtens sætte mig ind i den der følelse af, at det gamle København forsvinder stille og roligt. Men vi har lært så meget af tidligere byudvikling, at vi ved, vi altid skal tænke det nye sammen med det eksisterende. Det gælder selvfølgelig også her, hvor der skal tages hensyn til de nuværende beboere, og vi skal styrke og passe på det maritime miljø, som i dag giver området en stor kulturel værdi«, siger Jonas Bjørn Jensen.