Mød immunforsvarets helte: Sådan besejrer din krop omikron

Når de smitsomme coronavirusvarianter som alfa, beta, gamma, delta og nu omikron kommer ind i vores kroppe, har de ikke frit spil.

De skal forbi immunforsvarets tre forsvarslinjer, før den smittede for alvor bliver syg. Her kan du læse om våbenkapløbet mellem virus, immunforsvar og vacciner. Og ikke mindst om kroppens dræber T-celler, der har levet en skyggetilværelse under coronadækningen, men kan ende med at blive vores redningskrans i kampen mod omikron.