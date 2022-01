Gitte Hansen blev reddet op af brite efter at have hængt ud over en kant i Amazonas' jungle under et ultraløb: »Derfra var det bare Tarzan og Jane i junglen. Det var sindssygt«

Det begyndte med en løbetur fra en lygtepæl til den næste. Med et par pink Nike-sko, der blev valgt, fordi de var pæne. Og med et mål om at løbe sit første maraton som 46-årig.

I løbet af de næste ti år blev det til 80 maratonløb, inden to søskende med kræftdiagnoser fik hende til at tage det helt lange lys på.

I dag har Gitte Hansen løbet 250 kilometer gennem Amazonas jungle med angst og igler suget fast til kroppen.

Hun har som den første danske kvinde gennemført det legendariske Maraton Des Sables, som afkræver sine deltagere 250 kilometer på seks dage gennem Saharas glohede ørken.

Og hun har ikke bare gjort det én gang. Tre gange er hun kommet igennem.

Den ene med store konsekvenser.