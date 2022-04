Kæmpe prisforskel på en tre-retters skal få rige og fattige franskmænd til at sidde ved de samme borde og se hinanden

Kriminalitet og splittelse blandt befolkningen har længe plaget den sydfranske by Marseille. Her bor både de meget rige og nogle af Frankrigs fattigste, men uden rigtig at komme hinanden ved. Samtidig føler især de unge sig svigtet af det politiske system, og mange af dem stoler ikke på de to kandidater til søndagens præsidentvalg. Men på restauranten Le République har de taget skeen i den anden hånd og forsøger at gøre noget ved problemerne.