Fridykkerens hemmelighed er afsløret

Jeg gætter på, at du sætter pris på kultur, rejser, design, økologi og ser på verden med et humanistisk perspektiv. Miljøet optager dig, og du bruger både stemmebånd og stemmeboks til at gøre opmærksom på, at vi alle har et ansvar for at aflevere en bæredygtig verden til vores børnebørn.

Undskyld for det stereotypiske billede af dig, men du sidder immervæk og læser en debatartikel på politiken.dk lige nu. Spørgsmålet, der trænger sig på som en uopdragen svigerfamilie, er imidlertid, hvorfor du kaster med sten, når du selv bor i et drivhus på størrelse med en mellemstor provinsby.

For imens du sidder med det ene ben i en ophedet rødvinsdiskussion og argumenterer for økologisk landbrug og karklude uden mikroplast, er dit andet ben på vej ind i kabinen på en Boeing 747, der skal tage dig til Monets have for at studere impressionismen og misse lidt mod forårssolen.

En konservativ beregning fra University of Oxford viser, at du skal være hardcore veganer i 4 måneder for at udligne de 600 kg CO, du lige har ned over Nordeuropa.