Det hvide vanvid

Hvorfor man kaster med talkum, er der forskellige forklaringer på. Nogle hævder, at det skal gøre grin med de nyrige indianos, der pudrede huden hvid for at være fine, andre mener, at man hældte hvidt pulver over de nyankomne for at forhindre spredning af sygdomme, de måtte have med sig.

Hvis man tror, at talkumfesten i Santa Cruz er overstået på et par timer, tager man fejl. Klokken 17 bakker en lastbil ind på gågaden med store mængder talkum på ladet.

Karnevalet er det mest populære på alle de Kanariske Øer, mange deltagere kommer fra de andre øer for at være med. Er man på La Palma fastelavns mandag gør man klogt i at pakke hvidt tøj i kufferten.

»Polvo, polvo, polvo«, råber folket, da kommunaldirektøren og hans nærmeste embedsmænd kravler op og kaster mere end et ton kommunale talkumpatroner ud til folket, der kvitterer med at give festen endnu et nyk.

Sådan kommer du til La Palma Fly: Norwegian flyver hele året til Tenerife og Gran Canaria. Herfra videre til La Palma med canariske Binter Air. EasyJet flyver via London flere gange om ugen oktober-april. BravoTours er eneste danske rejsebureau, der flyver direkte fra København og Billund til La Palma hver torsdag i samme periode fra ca. 2.500 kr. Karnevalet: Afholdes altid fastelavnsmandag, næste gang 12. februar 2018. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Alle er klædt i hvidt. Medbring evt. noget til at beskytte dit kamera. Karnevalet starter kl. 11 på Plaza de España og varer til næste morgen. Der er gratis shuttlebus fra alle større byer på øen hele dagen. La Palma: Er en af De Kanariske Øer, 700 km (lidt større end Bornholm) og ca. 85.000 indbyggere. Højeste punkt er vulkanen Roque de Muchachos (2.428 m.o.h.), krateret er 10 km i diameter og udgør nationalparken Caldera de Taburiente, der er særligt besøgt af vandrere. Vis mere

Med indsprøjtningen af friske forsyninger holder festen i mange timer endnu. Først da solen står op næste morgen, dingler de sidste indianos gennem de kridhvide gader hjem i seng.

Redaktion

Tekst og foto: Klaus Holsting

Art Director: Karina Kofoed

Redaktør: Tina Krongaard